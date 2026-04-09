Prefeitura de Adamantina autoriza obra de banheiro público no Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina emitiu a Ordem de Serviço nº 03/2026 autorizando a execução das obras para construção de um banheiro público no Parque dos Pioneiros – Residencial Ihity Endo. A execução será realizada pela empresa João Bazaga Neto ME, sediada em Mirandópolis/SP, conforme previsto no Contrato nº 68/2026 e no Termo de Convênio nº 100410/2025.

A iniciativa integra a Concorrência Eletrônica nº 01/2026 (Processo nº 197/2026) e tem como objetivo ampliar a infraestrutura urbana, garantindo mais conforto, acessibilidade e melhores condições de uso do espaço público pela população.

De acordo com o contrato, os seriços devem ser iniciados imediatamente após o recebimento da ordem, respeitando o cronograma físico-financeiro estabelecido. A vigência contratual é de 24 meses, com término previsto para 25 de março de 2028, podendo ser prorrogada conforme a legislação vigente.

O início das atividades está condicionado à apresentação e validação de documentos técnicos obrigatórios, como Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), PCMSO, LTCAT, além de laudos específicos e comprovação do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme normas regulamentadoras de segurança do trabalho.

A Prefeitura de Adamantina ressalta que a obra seguirá rigorosamente as normas técnicas e será acompanhada pela fiscalização, garantindo qualidade na execução, segurança dos trabalhadores e cumprimento dos prazos estabelecidos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

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