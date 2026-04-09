Museu de Adamantina recebe exposição especial sobre o Hina Matsuri, tradicional festival japonês

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” realiza, a partir deste sábado (11 de abril), a exposição especial “Hina Matsuri – O Festival das Meninas do Japão”. A abertura acontece às 9h, marcando o início de uma importante iniciativa de valorização cultural no município.

Celebrado no Japão em 3 de março, o Hina Matsuri, também conhecido como Festival das Bonecas, é uma tradicional comemoração dedicada às meninas, simbolizando o desejo por felicidade, saúde e um futuro próspero. A origem da festividade remonta ao período Heian (séculos VIII a XII), quando se acreditava que as bonecas tinham o poder de afastar maus espíritos.

Mais do que uma celebração, o Hina Matsuri é uma das datas mais significativas da cultura japonesa, preservando valores, costumes e tradições transmitidos entre gerações. Sua realização e difusão em Adamantina reforçam a importância da herança cultural japonesa na formação do município e na identidade de muitas famílias descendentes, além de promover o respeito à diversidade cultural.

A exposição apresenta elementos que resgatam a história, os significados e as tradições do festival, proporcionando ao público uma imersão cultural e educativa.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, evidenciando a preocupação da administração municipal com a valorização da cultura, a preservação das tradições e a promoção de ações que ampliem o acesso da população a diferentes manifestações culturais.

O Museu e Arquivo Histórico Municipal “Setsu Onishi” estará aberto para visitação nos seguintes horários:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Aos sábados, das 9h às 11h

A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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