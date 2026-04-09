Vereadores pedem informações sobre medidas para reduzir animais em situação de abandono

“A política pública voltada à causa animal envolve não apenas o bem-estar dos animais, mas também aspectos relevantes de saúde pública, controle de zoonoses, segurança sanitária e organização urbana”, dizem os vereadores Gabi Calil, Marta Almeida e Danel Fabri, autores do Requerimento nº 055/2026 apresentado na última sessão da Câmara Municipal e que chama a atenção para o aumento da presença de animais em situação de abandono no município.

Os questionamentos são voltados à existência de diagnóstico e planejamento técnico relacionado a levantamento atualizado acerca da população estimada de cães e gatos em situação de rua, bem como se o Município possui plano, programa ou planejamento estruturado voltado ao controle populacional e bem-estar animal, qual a estrutura pública/veterinária e política de acolhimento.

Essa situação, segundo os legisladores, “tem gerado preocupações recorrentes da população, exigindo planejamento estruturado, diagnóstico técnico, controle populacional efetivo e adequada aplicação de recursos públicos.”

O Requerimento também busca informações a respeito do Programa Castra Móvel e, ainda, das estratégias de curto, médio e longo prazo.

“A obtenção dessas informações permitirá avaliar o planejamento existente, a aplicação de recursos públicos e as estratégias adotadas para enfrentamento do problema, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à causa animal em Adamantina”, completam os vereadores.

Com a aprovação no plenário da Câmara, o documento foi endereçado à Prefeitura e setores competentes para resposta dentro do prazo estabelecido pela LOMA (Lei Orgânica do Município de Adamantina).

Por Folha Regional Adamantina

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