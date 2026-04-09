DELLA CONVENIÊNCIA inaugura loja 5 em Adamantina

A Della Conveniência acaba de expandir sua atuação com a inauguração da Loja 5, localizada no residencial Aliança, em Adamantina. O novo espaço chega para oferecer mais comodidade, variedade e praticidade aos moradores daquela região da cidade.

A unidade foi pensada para atender desde compras rápidas do dia a dia até momentos de lazer. O local conta com uma ampla variedade de bebidas, sorvetes, itens de conveniência e produtos para festas, além de serviços diferenciados que já são marca registrada do Della.

A nova loja também se destaca pelo fácil acesso e pela estrutura organizada. A proposta da Della Conveniência é justamente essa: unir praticidade e bom atendimento em um só lugar.

A inauguração reforça o crescimento da marca em Adamantina e região, consolidando a empresa como referência no segmento de conveniência e serviços para festas.

Moradores do residencial Aliança e bairros próximos agora contam com mais uma opção completa, próxima de casa, para facilitar o dia a dia e garantir tudo o que precisam com rapidez e qualidade.

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