Pedestre morre após ser atropelado na Rodovia Marechal Rondon

Um pedestre morreu na noite de terça-feira (7), em São Manuel (SP) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 275, após ser atropelado por um carro.
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo seguia no sentido capital-interior no momento em que atingiu a vítima.
O pedestre tentava atravessar a pista quando o atropelamento aconteceu. O motorista informou que não teve tempo de frear ou desviar.
Por conta do impacto, a vítima morreu na hora. Durante a madrugada, a Polícia Técnica e a funerária trabalharam na área do acidente para a retirada do corpo e remoção do veículo.
O trecho onde ocorreu o acidente não teve registro de congestionamento. A identidade da vítima do atropelamento não foi divulgada.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação