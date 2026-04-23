Santa Casa tem 91 alunos do Internato de Medicina e mais 260 desenvolvendo outras atividades práticas

No dia 9 de fevereiro deste ano a Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus passou a operar o Internato de Medicina da FAI (Centro Universitário de Adamantina). E, hoje, pouco mais de dois meses depois, 91 alunos do 9º termo do curso estão diariamente dentro do hospital. Além desses, outros 260 estudantes – do 3º termo (63), do 5º termo (94) e do 7º termo (101) também desempenham atividades práticas na unidade de saúde. O que totaliza 351 universitários, de acordo com números passados à reportagem pela própria instituição de ensino.

Em recente entrevista à TV Folha Regional, o diretor administrativo do hospital adamantinense Renato Sobral falou sobre a importância dessa parceria mantida com a universidade, os preceptores, os alunos e os seus médicos para a ‘construção’ conjunta de um Hospital de Ensino na Santa Casa.

“De tudo aquilo que a gente previu de dificuldade com a presença dos alunos dentro do hospital, fomos surpreendidos positivamente, porque foram bem menores. Eles têm trazido as demandas e necessidades e prontamente temos conseguido responder a essa organização. Então realmente estamos construindo um Internato e uma Santa Casa personalizados para o aluno de Medicina da FAI”, destacou.

O início do Internato representa um passo significativo, tanto na formação prática dos estudantes quanto na ampliação e qualificação do atendimento à população, uma vez que passam a realizar atividades diretamente na rede de saúde do município. Antes, para desenvolverem essas atividades, os alunos precisavam se deslocarem para a cidade de São Carlos.

“Os alunos têm atuado praticamente em todas as áreas do hospital adamantinense, estando um pouco restritos somente à parte de cirurgias porque entra somente no 2º ano do Internato. Mas, também, o CIES (Centro Integrado de Especialidades Médicas recém-inaugurado e as unidades básicas de saúde têm sido campos de práticas que eles atuam”, acrescentou Renato.

Por Folha Regional Adamantina

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