Primeira locomotiva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, no girador ferroviário, conhecido popularmente como “viradouro”, que permite rotacionar a locomotiva em 180 graus, para mudar seu sentido de locomoção.

A chegada da ferrovia em 20.04.1950, transformou Adamantina em um ponto de referência.

Ela possibilitou o transporte rápido de cargas e passageiros e impulsionou setores como comércio, educação e saneamento básico, posicionando a cidade como modelo de desenvolvimento.

Por João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros / Reviver Adamantina I e II

.