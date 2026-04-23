Circo encerra temporada em Adamantina com ação solidária e boa participação do público

Foi realizada na última segunda-feira, dia 20 de abril, a última apresentação do circo em Adamantina, marcada por uma ação solidária que mobilizou a população.

A iniciativa, denominada “Dia do Circo Solidário”, contou com boa participação do público, que contribuiu com a doação de 1 quilo de alimento não perecível como forma de ingresso para o espetáculo.

Ao todo, foram arrecadados 193 quilos de alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, responsável pela distribuição às entidades do município.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, primeira-dama Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, destacou a importância da mobilização.

“Ficamos muito felizes com a participação da população. Cada doação representa um gesto de solidariedade que fará a diferença na vida de muitas pessoas que precisam de apoio neste momento”, afirmou.

A ação uniu entretenimento e solidariedade, reforçando o engajamento da comunidade em iniciativas que visam auxiliar quem mais precisa.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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