Adamantina já aplicou mais de quatro mil doses da vacina contra influenza

Adamantina continua aplicando a vacina contra a influenza. Desde o início da campanha, já receberam a dose 4357 pessoas que pertencem aos grupos prioritários. Os idosos acima de 60 anos são os que mais procuraram um posto de saúde, pois 2674 tomaram a vacina. Adamantina continua aplicando a vacina contra a influenza. Desde o início da campanha, já receberam a dose 4357 pessoas que pertencem aos grupos prioritários. Os idosos acima de 60 anos são os que mais procuraram um posto de saúde, pois 2674 tomaram a vacina. Depois, as crianças que tem entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias são as que mais tomaram a vacina, pois somam 387. Receberam ainda o imunizante 696 pessoas com comorbidades, 250 profissionais que atuam na área da saúde e 111 professores.



103 gestantes também já foram imunizadas, assim como puérperas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, caminheiros, trabalhadores do transporte e, ainda, funcionários do sistema de privação de liberdade. A vacinação continua em todos os postos de saúde de Adamantina das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.

Podem receber o imunizante: crianças que tenham 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, da educação, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo. No Estado, a estimativa é que mais de 18 milhões de pessoas dos grupos recebam a dose do imunizante.

Por Natacha Dominato / Foto: Caio Vasques

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