Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Adamantina avança na organização interna e define diretrizes de atuação

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Adamantina deu mais um passo importante em sua estruturação ao realizar, nesta quarta-feira (22), uma reunião da Comissão Permanente para discussão do Regimento Interno e definição do Plano de Trabalho.

Participaram do encontro a presidente Vilma Guelsi, a vice-presidente Elisabeth de Cassia Barbosa Corraro, além das conselheiras Nádia Regina Mendes Leocádico, Jesana Silva de Lima, Rosana Turíbio de Paula e Patrícia Queiroz Ribeiro Mochiui.

Durante a reunião, foram debatidos os principais pontos que irão orientar o funcionamento do Conselho, bem como as estratégias de atuação voltadas à promoção e garantia dos direitos das mulheres no município. As propostas discutidas serão posteriormente encaminhadas para reunião ordinária do Conselho, onde passarão por apreciação e aprovação definitiva.

O CMDM tem como missão acompanhar, propor e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem a proteção das mulheres, atuando também na fiscalização de ações governamentais relacionadas ao enfrentamento da violência e da discriminação.

Outro destaque é o incentivo à participação ativa das mulheres nos diversos setores da sociedade, fortalecendo sua presença nas áreas política, econômica, social, cultural e de saúde.

Ficou estabelecido que as reuniões ordinárias do Conselho acontecerão bimestralmente, com suporte técnico e administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A consolidação do CMDM representa um avanço significativo para o município, ampliando os mecanismos de participação social e reforçando o compromisso com a construção de políticas públicas mais inclusivas e eficazes.

Com atuação estratégica, o Conselho se firma como um espaço fundamental de diálogo, articulação e escuta da sociedade, contribuindo para a promoção da igualdade de gênero e para o fortalecimento dos direitos das mulheres em Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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