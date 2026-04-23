FAI abre inscrições para procedimentos estéticos de harmonização facial e corporal

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), está com inscrições abertas para o processo de seleção de interessados em realizar procedimentos estéticos injetáveis. As atividades fazem parte da Pós-Graduação Multidisciplinar em Saúde Estética e serão realizadas durante o primeiro semestre letivo de 2026, no campus da instituição.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril, até às 17h, devendo ser realizadas exclusivamente via formulário digital. O público-alvo prioritário compreende servidores ativos do quadro técnico-administrativo e docentes da FAI. Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas por este grupo, as oportunidades remanescentes serão estendidas aos munícipes de Adamantina. Cada candidato poderá manifestar interesse em até três procedimentos distintos.

O cronograma de atendimento prevê uma etapa inicial de consulta (anamnese) para avaliar as necessidades clínicas de cada inscrito. Os procedimentos serão executados pelos alunos da pós-graduação, sob a supervisão direta de docentes habilitados pelos respectivos conselhos de classe. Segundo o edital, os valores cobrados terão opções de parcelamento via desconto em folha para os servidores da autarquia.

Entre as opções disponíveis estão aplicações de toxina botulínica, preenchimento facial com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, além de tratamentos para gordura localizada, celulite e estrias. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp (18) 99777-5877. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Jéssica Nakadaira

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