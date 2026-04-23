Adamantina realiza 63ª edição do Torneio da Liberdade no Dia do Trabalhador

A competição será realizada no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e contará com a participação de 28 classes trabalhadoras, consolidando-se como um dos eventos esportivos mais tradicionais da cidade.
A programação terá início às 8h30, com a realização dos jogos da primeira fase. Ao longo do dia, as equipes avançam para a segunda fase, semifinais e final, promovendo integração, lazer e valorização dos trabalhadores.
1ª FASE
08h30 – Açougueiros/Padeiros x Almoxarife/T.I
09h00 – Repositores/Pacoteiros x Eletricistas/Motoboys
09h30 – Barbeiros/Administradores x Serventes/Pedreiros
10h00 – Manutenção/Movimentadores x Vendedores/Marketing
10h30 – Industriários/Comerciários x Professores/Monitores
11h00 – Tratoristas/Canavieiros x Encanadores/Balconistas
11h30 – Peçistas/Estoquistas x Mecânicos/Serralheiros
2ª FASE
12h30 – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
13h00 – Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
13h30 – Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
14h00 – Vencedor Jogo 7 (chapéu)
SEMIFINAIS
14h30 – Vencedor Jogo 8 x Vencedor Jogo 9
15h00 – Vencedor Jogo 10 x Chapéu
FINAL
15h30 – Vencedor Jogo 12 x Vencedor Jogo 13
O Torneio da Liberdade é marcado pelo espírito esportivo e pela confraternização entre os participantes, sendo uma importante celebração do Dia do Trabalhador em Adamantina.
A organização convida toda a população a prestigiar o evento e apoiar as equipes, fortalecendo essa tradição que atravessa gerações no município.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
