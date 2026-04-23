Prefeito Tiveron e vice-prefeita Lúcia Haga reúnem secretariado para alinhar ações da administração municipal

Os encontros, realizados regularmente, fazem parte da estratégia de gestão adotada pela administração municipal para aprimorar o acompanhamento das políticas públicas, promover maior articulação entre as secretarias e garantir mais eficiência na execução dos serviços prestados à população.

Durante a reunião, foram apresentadas e discutidas as principais ações em andamento em cada pasta, além do planejamento de novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida dos moradores.

A realização desses encontros reforça o compromisso da gestão com uma administração organizada, integrada e orientada por planejamento e resultados, fortalecendo o diálogo interno e contribuindo para a construção de soluções que atendam às necessidades da população de Adamantina.