Alunos de Publicidade da FAI marcam presença no FestUp Lins

Alunos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (FAI) participaram da edição regional do Fest’Up, um dos mais tradicionais festivais de propaganda do país. O evento, promovido pela APP (Associação dos Profissionais de Propaganda), aconteceu dia 11 de abril, na faculdade UniSalesiano em Lins, e marca uma nova fase de descentralização do conhecimento publicitário.

A participação nesta edição regional foi apenas o começo de uma agenda intensa para os alunos da FAI. O cronograma de 2026 inclui novas edições regionais em Marília (maio) e Araçatuba (agosto), culminando no grande evento nacional em São Paulo, em setembro.

Um dos pontos altos desta edição é a consolidação do formato regional, implantado em 2025. Essas edições são fundamentais para democratizar o acesso ao mercado, permitindo que estudantes do interior tenham o mesmo nível de atualização que os da capital, valorizando a força criativa regional.

Para Amanda Bissi, aluna do terceiro ano, a experiência foi transformadora: “Participar do Fest’Up foi uma experiência muito válida para entender melhor o mercado. As palestras trouxeram visões reais de quem já está na área”, destaca.

O calouro Pedro Teixeira também reforçou como o evento amplia horizontes. “Participar do Fest’Up Lins é uma experiência que conecta você a profissionais da comunicação e expande sua percepção na área. Assistir a palestras e workshops é fundamental para sair da bolha em que estamos inseridos. Além disso, o evento possibilita o contato com estudantes de outras cidades”, afirma.

A coordenação do curso ressalta o valor estratégico de manter os alunos nesse circuito. Segundo a Profª Dra. Ieda Borges, é essencial que as turmas tenham “o conhecimento e contato com as realidades do mercado publicitário regional e com os profissionais da APP”, garantindo uma formação alinhada às demandas atuais.

Por Profª Dra. Ieda Borges

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