Programa Conexão Ativa fortalece práticas pedagógicas e estimula a atividade física para alunos de escolas municipais em Adamantina

Teve início nesta segunda-feira, 6 de abril, o Programa Conexão Ativa, uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), em parceria com o Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do curso de Educação Física.

A ação integra a política municipal de Educação Integral e tem como objetivo fortalecer práticas pedagógicas que articulam movimento, cultura corporal, ludicidade e aprendizagem significativa, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Neste primeiro momento, o projeto atende alunos do 4º e 5º ano das escolas municipais EMEF Teruyo Kikuta e EMEF Eurico Leite de Morais, especialmente aqueles matriculados no período integral. As atividades são realizadas no Conjunto Esportivo da FAI e no Ginásio de Esportes, com acompanhamento de professores, técnicos e monitores da SELAR, além do apoio de acadêmicos do curso de Educação Física.

A parceria entre Educação, Esportes e Universidade possibilita a qualificação das ações pedagógicas por meio de vivências corporais diversificadas, planejadas e conduzidas por profissionais especializados. A proposta une movimento, aprendizagem, bem-estar e desenvolvimento socioemocional, ampliando o repertório motor e cultural dos estudantes.

Durante o lançamento do programa, o secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação – Luiz Alexandre dos Santos Hagui destacou a relevância da iniciativa. “Hoje tivemos a presença dos alunos da Escola Municipal Teruyo Kikuta, marcando o início das atividades do Projeto Conexão Ativa. Esse é um projeto que vem para fortalecer o esporte na educação e proporcionar mais qualidade de vida às nossas crianças. Inicialmente, o projeto será oferecido para duas escolas municipais, com a expectativa de ampliação no futuro.”

O Conexão Ativa promove experiências que contribuem para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo das crianças, estimulando valores como autonomia, cooperação, respeito, consciência corporal e hábitos saudáveis. Entre as modalidades trabalhadas estão atletismo, handebol, basquete e tênis de mesa, sempre com foco na inclusão, no protagonismo e na valorização da cultura do movimento.

Outro diferencial do programa é a produção de registros e pesquisas acompanhadas pela FAI, fortalecendo a integração entre teoria e prática e consolidando a parceria entre universidade e rede municipal de ensino.

A previsão inicial é atender entre 90 e 100 estudantes, e o projeto será desenvolvido como ação contínua do município, com avaliação periódica e perspectiva de ampliação. A Secretaria Municipal de Educação destaca que o Conexão Ativa se consolida como uma política pública estruturada, que coloca a criança no centro do processo educativo, reconhecendo o movimento como uma importante ferramenta de aprendizagem, convivência e desenvolvimento integral.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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