Capotamento de caminhão mata três pessoas

Um grave acidente registrado no final da tarde desta segunda-feira deixou três mortos na vicinal que liga os municípios de Quatá e Tupã, logo após a ponte sobre o Rio do Peixe.

Segundo as informações, o condutor de um caminhão com placas de Piacatu perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse e ficasse com as rodas para cima. No caminhão estavam três homens. Dois deles morreram ainda no local, presos nas ferragens. A terceira vítima foi arremessada para fora do veículo, socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória a caminho da Santa Casa de Tupã e não resistiu.

O trabalho de retirada dos corpos durou cerca de 2h30 e contou com atuação do Corpo de Bombeiros. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para o registro da ocorrência, enquanto o trânsito permaneceu totalmente interditado devido à carga de milho espalhada pela pista.

A Polícia Civil e a perícia do Instituto de Criminalística também compareceram para apurar as causas do acidente.

Até o momento, apenas o motorista foi identificado: Daniel Ferreira dos Santos, de 25 anos. As demais vítimas ainda não foram oficialmente identificadas. O caso segue em acompanhamento. (Fonte: Mais Tupã)

