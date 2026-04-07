Prefeitura de Adamantina se reúne com empresa de transporte coletivo e define melhorias nos pontos de embarque

A Prefeitura de Adamantina realizou, na manhã desta segunda-feira, reunião com representantes da empresa responsável pelo transporte coletivo no município para tratar de ajustes no sistema de embarque e desembarque de passageiros, especialmente estudantes.

O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), do setor de legislação e da concessionária responsável pelo serviço.

A reunião foi motivada por manifestação da empresa, que apontou a possibilidade de limitar o embarque e desembarque exclusivamente aos pontos regulamentados, em razão de questões relacionadas à segurança, ao cumprimento da legislação de trânsito e à ausência de fiscalização em alguns locais.

Durante o encontro, o objetivo principal foi compreender a demanda apresentada e alinhar soluções que garantam a continuidade do serviço com segurança e eficiência. Como encaminhamento, ficou definida a demarcação de 37 pontos de parada no município, com sinalização por meio de pintura amarela no meio-fio e nos locais destinados ao embarque e desembarque, facilitando a identificação pelos usuários e motoristas. Essas sinalizações serão complementadas com a instalação de postes com placas indicativas de ponto de ônibus, reforçando a organização e a visibilidade dos locais.

A Administração Municipal atuou de forma imediata na busca por soluções, priorizando a resolução ágil da situação para evitar impactos no atendimento à população. Os trabalhos de demarcação tiveram início já nesta segunda-feira e seguem nos próximos dias até a conclusão dos 37 pontos previstos, assim como a implantação das placas de sinalização.

A medida busca atender às necessidades operacionais do serviço, em conformidade com a legislação vigente, assegurando melhores condições de uso, organização e segurança para estudantes, motoristas e para o trânsito como um todo.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a qualidade do transporte público e com o bem-estar dos usuários, garantindo que o serviço continue sendo prestado de forma regular, segura e eficiente.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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