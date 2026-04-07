Ação de Páscoa distribui mais de 1,7 mil ovos e leva alegria a crianças em Adamantina

Com o objetivo de transformar doações em gestos concretos de solidariedade, o grupo Ação Pela Vida realizou neste domingo (5) uma ação especial de Páscoa em Adamantina, levando alegria, esperança e muito chocolate para centenas de crianças.

Coordenado por João Natan Borges Bardella, idealizador do projeto, o trabalho mobilizou cerca de 15 voluntários em uma verdadeira linha de produção artesanal. Cada etapa foi feita com dedicação, desde o corte das barras de chocolate até a embalagem final dos ovos.

Ao todo, foram produzidos e entregues 1.737 ovos de Páscoa, beneficiando crianças e famílias do município. A iniciativa teve como principal objetivo proporcionar um domingo doce e animado, reforçando valores como empatia, amor ao próximo e solidariedade. “A nossa intenção foi levar um pouco de alegria e esperança para as crianças. Ver o sorriso de cada uma delas faz todo o esforço valer a pena. É um gesto simples, mas feito com muito amor”, destacou Bardella. A ideia de expandir as ações sociais surgiu a partir de experiências anteriores do grupo, como a tradicional festa de Natal realizada em bairros da cidade. Diante do desejo de fazer mais pela comunidade, os voluntários decidiram levar também o espírito da Páscoa às crianças. A ação contou com o apoio de parceiros como Agrofertil, Perreirão Portões, Supermercado Ravazi e a Padaria Pão da Vida, além da colaboração do grupo Sorrir, Amor e Vida, que auxiliou na entrega dos ovos. Segundo a organização, a intenção é manter e ampliar o projeto nos próximos anos, alcançando ainda mais pessoas. Os organizadores fizeram ainda questão de agradecer a todos os voluntários e parceiros que tornaram a ação possível, destacando que atitudes simples, quando feitas com amor, têm o poder de transformar realidades e espalhar esperança. Por Impacto Notícias

.