Francisco Lupo Filho volta a assumir a presidência do Rotary Club de Adamantina

No dia 1º de julho próximo, ao término do mandato da atual presidente Gislaine Targa Simoncelli, o engenheiro químico Francisco Lupo Filho voltará a assumir a presidência do Rotary Club de Adamantina para um mandato de um ano.

Francisco Lupo já esteve à frente do clube no período de 2020/2021, durante a pandemia, num período de grandes desafios, e agora retorna com a retomada das reuniões presenciais.

Casado com Márcia Lupo, é pai de Gabriel e Giovana Lupo, e avô de Felipe e Ana. Filiado ao Rotary desde 2017, Lupo acumula uma trajetória ativa na instituição: já foi presidente, secretário, vice-presidente, presidente da Comissão da Juventude e Governador Assistente por duas vezes.

Ao longo dos anos, participou de diversos projetos sociais. Um dos mais marcantes, segundo ele, foi o Projeto de Subsídio Global realizado na Santa Casa de Adamantina, que viabilizou um investimento de US$ 59 mil em equipamentos para o Pronto Socorro.

“Lembro bem que, no início da pandemia, o frei responsável pela Santa Casa solicitou a liberação antecipada dos respiradores mecânicos. Os rotarianos se mobilizaram imediatamente. Aquilo, com certeza, salvou vidas — estava no lugar certo, na hora certa”, ressalta.

Vale destacar que Francisco Lupo mantem ação constante nas atividades do Rotary Club de Adamantina e atualmente como diretor, está trabalhando para a fundação do clube na cidade vizinha, Flórida Paulista.

A posse de Francisco Lupo na presidência do Rotary Club de Adamantina será realizada em cerimônia na sede de serviço adamantinense com a presença de sócios e convidados da Cidade Jóia e região.

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