No domingo (12), Santa Casa de Adamantina promove leilão de gado e almoço beneficentes

A Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus promove seu tradicional leilão de gado beneficente no próximo domingo (12), no recinto poliesportivo. O evento solidário reúne colaboradores, parceiros e a comunidade com o objetivo de arrecadar recursos para apoiar a manutenção e os serviços prestados pela instituição hospitalar.

Nesta segunda-feira, o diretor administrativo da Santa Casa de Adamantina, Renato Sobral de Lima esteve no stúdio da TV Folha Regional/AdamantinaNET onde concedeu entrevista e falou sobre o tradicional evento na Cidade Jóia.

A programação terá início às 11h, com o tradicional almoço, que é um dos momentos mais aguardados da iniciativa. Os convites para o almoço estão sendo comercializados ao valor de R$ 70, e os organizadores orientam que os participantes levem pratos e talheres.

Além do almoço, o leilão de gado é a principal atração do evento, representando uma importante fonte de arrecadação para a Santa Casa, que desempenha papel essencial no atendimento à população de Adamantina e região.

Os convites podem ser adquiridos com colaboradores, parceiros e também nas recepções da Santa Casa. A organização conta com o apoio de entidades e parceiros locais, reforçando o caráter comunitário da ação.

Eventos beneficentes como este têm papel fundamental no fortalecimento da rede de saúde, contribuindo para a continuidade e melhoria dos atendimentos prestados à população.