Adamantina alcança o 3º lugar no Brasil no Índice de Governança Municipal (IGMA)

O município de Adamantina conquistou posição de destaque nacional ao alcançar o 3º lugar no Brasil no Índice de Governança Municipal (IGMA), consolidando-se entre os municípios mais bem avaliados do país.

A classificação foi recentemente atualizada pelo Instituto Aquila, que avaliou 5.568 municípios brasileiros. O resultado reforça o avanço consistente da cidade e o compromisso da gestão pública com eficiência, planejamento e transparência.

No 1º semestre de 2025, Adamantina ocupava a 71ª posição no ranking nacional. Com o estabelecimento de metas estratégicas — entre elas, posicionar o município entre os 10 melhores do país até 2026 —, a cidade avançou para a 58ª colocação no 2º semestre de 2025, alcançando, já no 1º semestre de 2026, o expressivo 3º lugar no Brasil.

Esse crescimento reflete uma mudança de abordagem na gestão pública municipal, que passou a incorporar de forma mais consistente o uso de dados, estatísticas e indicadores oficiais, incluindo informações provenientes do IBGE, além de bases utilizadas por órgãos de controle, institutos de pesquisa e sistemas nacionais de avaliação.

Visão Geral do Município

Adamantina possui uma população de 35.673 moradores e apresenta indicadores econômicos consistentes, com PIB per capita de R$ 49.179,66 e arrecadação municipal de R$ 313.833.334,84. Esses dados evidenciam uma cidade estruturada, com capacidade de investimento e gestão responsável dos recursos públicos.

Classificação Atual no IGMA

No cenário atual, Adamantina ocupa posições de liderança em diferentes recortes territoriais:

3º lugar no Brasil (entre 5.568 municípios);

1º lugar no Estado de São Paulo (entre 645 cidades);

1º lugar na Região Sudeste (entre 1.668 municípios).

Esse desempenho evidencia a excelência administrativa e o compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida da população.

O que é o IGMA

O Índice de Governança Municipal (IGMA) é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila com o objetivo de medir e estimular a excelência na gestão pública municipal.

O índice é baseado em um algoritmo próprio que consolida 72 indicadores provenientes de fontes públicas oficiais, organizados em seis pilares:

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência

Educação

Saúde e Bem-Estar

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Sustentabilidade (incluindo critérios ESG)

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

A pontuação varia de 0 a 100, classificando os municípios em quatro níveis: Crítico, Em Desenvolvimento, Desenvolvido e Excelente.

O IGMA também serve como base técnica para o Prêmio Band Cidades Excelentes, que reconhece boas práticas na administração pública em todo o país.

Desempenho de Adamantina no IGMA

Com nota geral de 77,51, Adamantina apresenta desempenho consistente em múltiplas áreas.

O grande destaque é o eixo de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, no qual o município atingiu nota 95,06, conquistando o 1º lugar em todos os níveis avaliados: Brasil, Sudeste, Estado, mesorregião e microrregião.

Outros resultados relevantes incluem:

Sustentabilidade: nota 84,62 (11º no Brasil);

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública: nota 81,50 (93º no Brasil);

Governança, Eficiência Fiscal e Transparência: nota 74,85;

Educação: nota 71,33;

Saúde e Bem-Estar: nota 57,71.

Além disso, o município mantém posição de liderança na Mesorregião de Presidente Prudente e na Microrregião de Adamantina, reforçando sua relevância regional.

Síntese

A evolução de Adamantina no IGMA demonstra a efetividade de uma gestão orientada por dados, metas e resultados. O salto da 71ª para a 3ª posição nacional, em pouco mais de um ano, evidencia um modelo administrativo focado em eficiência, planejamento estratégico e melhoria contínua dos serviços públicos.

Esse desempenho posiciona o município como referência nacional em governança pública e desenvolvimento sustentável.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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