Prefeitura de Adamantina alerta para descarte irregular de resíduos e reforça orientações à população

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, alerta para a recorrência de casos de descarte irregular de resíduos volumosos em áreas públicas da cidade. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, alerta para a recorrência de casos de descarte irregular de resíduos volumosos em áreas públicas da cidade.

Recentemente, uma situação foi registrada na região da Estação Recreio, na área central do município, onde um guarda-roupas foi descartado de forma inadequada ao lado da antiga passarela de pedestres, atrás da rodoviária. O material já foi recolhido pela equipe responsável. O descarte irregular de móveis e outros itens inservíveis, como sofás, mesas, cadeiras e armários, tem gerado preocupação ao poder público, uma vez que impacta diretamente a limpeza urbana, a segurança e a saúde da população. Além de comprometer o aspecto da cidade, esse tipo de prática pode favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

A administração municipal destaca que o recolhimento desse tipo de material é realizado de forma organizada, mediante solicitação, justamente para evitar situações como essa. No entanto, ainda há casos em que moradores desrespeitam as normas e realizam o descarte em locais inadequados. Outro ponto de atenção é que, em muitos casos, proprietários de terrenos acabam sendo responsabilizados por resíduos descartados irregularmente por terceiros em suas áreas. Por isso, a orientação é que mantenham seus terrenos limpos e que toda a população colabore, evitando práticas que prejudicam a coletividade.

Como descartar corretamente Os resíduos volumosos devem ser encaminhados à RCC – Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, localizada na Estrada Municipal ADM-30, km 02, s/n, na Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Outra opção é solicitar o recolhimento junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, pelo telefone 18 99799-7431. A Prefeitura de Adamantina reforça que a colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa, organizada e segura, contribuindo para a qualidade de vida de todos.

Créditos das imagens: Jornal Diário do Oeste e Caio Vasques – Prefeitura de Adamantina

Caio Vasques / Comunicação Pref. Adamantina

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