Prefeitura de Adamantina alerta para descarte irregular de resíduos e reforça orientações à população

O descarte irregular de móveis e outros itens inservíveis, como sofás, mesas, cadeiras e armários, tem gerado preocupação ao poder público, uma vez que impacta diretamente a limpeza urbana, a segurança e a saúde da população. Além de comprometer o aspecto da cidade, esse tipo de prática pode favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
A administração municipal destaca que o recolhimento desse tipo de material é realizado de forma organizada, mediante solicitação, justamente para evitar situações como essa. No entanto, ainda há casos em que moradores desrespeitam as normas e realizam o descarte em locais inadequados.
Outro ponto de atenção é que, em muitos casos, proprietários de terrenos acabam sendo responsabilizados por resíduos descartados irregularmente por terceiros em suas áreas. Por isso, a orientação é que mantenham seus terrenos limpos e que toda a população colabore, evitando práticas que prejudicam a coletividade.
Como descartar corretamente
Os resíduos volumosos devem ser encaminhados à RCC – Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, localizada na Estrada Municipal ADM-30, km 02, s/n, na Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Outra opção é solicitar o recolhimento junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, pelo telefone 18 99799-7431.
A Prefeitura de Adamantina reforça que a colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa, organizada e segura, contribuindo para a qualidade de vida de todos.
Créditos das imagens: Jornal Diário do Oeste e Caio Vasques – Prefeitura de Adamantina
Caio Vasques / Comunicação Pref. Adamantina
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