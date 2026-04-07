“Mulheres: É Tempo de Transformação!” estará na terça-feira em Adamantina

Em mais uma importante ação, o programa “Mulheres: É Tempo de Transformação!” chega nesta terça-feira (07/04), à cidade de Adamantina. A iniciativa é da Comissão Semeadoras do Agro, da Em mais uma importante ação, o programa “Mulheres: É Tempo de Transformação!” chega nesta terça-feira (07/04), à cidade de Adamantina. A iniciativa é da Comissão Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) , em parceria com o Sebrae DELAS, Sindicatos Rurais, prefeituras e entidades locais, e encerra o ciclo de capacitação e fomento a novas lideranças femininas no agro paulista.

O evento, com duração média de três horas, terá início às 17h, na Chácara Dorigo, rua Guerino Dorigo, s/n.

A chegada do quarto e último módulo ao município marca mais um passo significativo no compromisso da Faesp em apoiar as mulheres do campo. No primeiro módulo, as ações foram voltadas ao tema “Mulheres, descubram-se no Campo”, no segundo módulo “Mulheres, é tempo de semear”, e no terceiro “Mulheres, é tempo de colheita.

“Nós estamos encorajando as empreendedoras a seguirem em frente e oferecendo ferramentas, por meio do conhecimento, para usarem em benefício do aprimoramento de seus negócios”, afirma Juliana Farah, presidente da Comissão Semeadoras do Agro.

Palestras

Juliana abre o ciclo de palestras do quarto módulo com o tema “Do casulo ao voo”. Ana Camille Pena, analista de negócios, apresentará o “Momento Sebrae”.

Em seguida, a vice-presidente das Semeadoras do Agro, Adriana Menezes, irá ministrar a palestra “Transformação sustentável”, a respeito da gestão de tempo, energia e equilíbrio da mulher rural.

Um atendimento especializado com o Banco do Povo fecha a programação.

Sebrae Delas

O programa Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso – sempre acompanha as visitas das Semeadoras do Agro, a cada módulo do projeto, com palestras de especialistas em negócios.

“Nossa intenção é valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino no campo em cada cidade”, afirma Ana Flávia Silva, analista de negócios sênior do Sebrae-SP.

O presidente da Faesp, Tirso de Salles Meirelles, destaca que o projeto das Semeadoras leva oportunidades de aprendizado técnico e mensagens de valorização da mulher empreendedora no agronegócio.

“Em breve, temos certeza, as mulheres estarão em número mais expressivo no agro e nós queremos fazer parte disso. Queremos estar juntos, apoiando esse desenvolvimento da mulher no campo”, salienta.

Participações



O evento contará com as presenças do presidente do Sindicato Rural de Adamantina, Paulo Roberto Vergílio, do prefeito da cidade, José Carlos Martins Tiveron, e do gerente do Sebrae-SP – ER Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante, que darão as boas-vindas.

Serviço: “Mulheres: É Tempo de Transformação!” em Adamantina (SP)