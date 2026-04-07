Prefeitura esclarece à Câmara motivo da desativação da Padaria Municipal

Após receber cópia do Requerimento nº 020/2026, no qual questiona-se a desativação da Padaria Municipal a partir do ano letivo de 2026, a Prefeitura de Adamantina por meio Secretaria de Educação enviou à Presidência da Câmara o Ofício nº 054/2026/GAB com os fundamentos que motivaram a tomada da decisão.

Os autores, vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri, ponderaram no pedido de informações que o departamento estava há 40 anos em atividade, com a produção dos pães oferecidos aos alunos na merenda escolar de todas as unidades da rede de ensino do município.

Já na resposta, a Educação Municipal apresentou justificativas técnicas ligadas a falhas na produção dos pães. Além disso, “fundamentos administrativos, como a falta de higiene e a falta de cumprimento das normas de Boas Práticas de manipulação e produção de alimentos”.

O documento do Executivo relata ainda que uma avaliação técnica foi realizada pelos nutricionistas da alimentação escolar. “Durante a análise, foi possível identificar diversos problemas relacionados à qualidade dos pães. Em anexo, seguem fotografias dos pães produzidos pela padaria municipal. O índice de desperdício nas escolas era relatado frequentemente relatado pelas funcionárias das cozinhas escolares. No departamento, esse problema também era identificado pelos nutricionistas, principalmente quando o funcionário responsável pelo ensacamento dos pães não realizava o processo de forma completa”.

Já quanto à destinação da estrutura física da Padaria Municipal, a Secretaria de Educação informou que está sendo utilizada como refeitório dos servidores do departamento de alimentação escolar. Quanto aos equipamentos, estão sendo utilizados pelo próprio setor, enquanto os demeais serão destinados ao fundo social. E os servidores foram remanejados para unidades escolar que apresentavam demanda de mão de obra.

Consultados pela reportagem do Folha Regional, os vereadores responsáveis pelos questionamentos afirmaram estarem satisfeitos com os esclarecimentos.

Por Folha Regional Adamantina

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