Em mais uma ação contra o tráfico, Polícia Militar prende casal que vendia drogas por aplicativo em Adamantina

Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar realizou mais uma importante ação contra o tráfico de drogas no bairro Jardim Primavera, em Adamantina.

Após receber informações sobre a possível venda de entorpecentes em uma residência ligada a parentes, os policiais montaram um ponto de observação nas proximidades. Durante a vigilância, foi identificado um movimento típico de ponto de venda de drogas.

Em determinado momento, um carro de aplicativo chegou ao local. Um passageiro desembarcou e foi posteriormente abordado pela equipe após deixar o local. Durante a abordagem, o indivíduo cuspiu uma pedra de crack, que havia acabado de comprar por cinquenta reais por meio de um aplicativo de mensagens.

Diante da situação, o usuário indicou quem seria o vendedor. O suspeito, já flagrado anteriormente, tentou fugir, mas acabou sendo abordado pelos policiais. Ele alegou estar passando mal e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

Na sequência, os policiais mantiveram contato com o casal envolvido no caso. A mulher inicialmente negou onde morava, mas o homem informou residir na Vila Jamil. Segundo ele, havia uma pedra bruta de crack no local, que estava sendo fracionada para venda.

A droga foi localizada e apreendida, juntamente com dinheiro e celulares, cuja origem ainda está sendo investigada. De acordo com a polícia, o casal já possui antecedentes pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para as providências da Polícia Judiciária.

POR: Redação