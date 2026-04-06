63º Torneio do Trabalhador de Adamantina inicia inscrições com limite de 16 equipes

A Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina, sob a responsabilidade Luis Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” (Secretário) e Luciano Netto (diretor), comunica aos dirigentes de equipes de bairros e empresas de Adamantina, que as inscrições para a 63ª edição do Torneio Liberdade ‘Dia do Trabalhador’, teve início nesta segunda-feira (6) com o prazo de encerramento no dia 17 de abril somente para as 16 equipes.

O tradicional evento esportivo será disputado no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, no dia 1º de maio.

COMUNICADO

A Selar comunica que não irá aceitar inscrições por ligação de telefone e celular e mensagem de WhatsApp.

REGULAMENTO

Segundo os organizadores no regulamento deste ano estão as seguintes normas:

-Somente dois nomes por classe trabalhista

-Poderão participar da competição somente jogadores de Adamantina que trabalha no Município.

-Jogadores que trabalha em Adamantina e reside em outro município terá que comprovar com a carteira de trabalho.

IDEALIZADOR JOSÉ MÁRIO

A competição é realizada desde 1964 e idealizada pelo radialista José Mário Toffoli. O objetivo do torneio é incentivar e unir os funcionários de diversas empresas de Adamantina para uma confraternização esportiva.

Por: Jair Kbça

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