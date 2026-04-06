Goleiro adamantinense se classifica para quartas de final do Campeonato Paulista A4

No último sábado (04) o jovem adamantinense César Augusto conseguiu conquistar com sua equipe uma das vagas para as quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol Série A4. O goleiro de 22 anos filho do casal João Grandão e Lucia Prado, atualmente defende o Jacareí FC no campeonato em questão.

O atleta de Adamantina vem sendo destaque do clube do interior de São Paulo, na qual disputou a última partida da primeira fase contra a equipe do ECUS, clube localizado em Suzano, na partida em questão terminou no empate em 0 a 0, o que garantiu a classificação para a segunda fase e finalizar essa fase na 7ª posição.

O goleiro César vem ajudando muito sua equipe na parte defensiva, ele vem sendo o principal pilar que fez o clube ter a 3ª melhor defesa do campeonato, na qual só tomou 9 gols ao final das 15 partidas disputadas.

Ele já atuou em muitos clubes em sua carreira nas categorias de base, possuindo passagens em clubes como Audax de Osasco, Bahia, Flamengo de Guarulhos e o Ceará, que foi um clube onde teve maior destaque, conseguindo disputar uma Copinha com o clube nordestino em 2024. Desde o meio do ano de 2024 ele estava no Nacional da Madeira, de Portugal, onde não conseguiu muitas oportunidades e retornou ao Brasil em busca de mais minutos em campo.

Pelas quartas de final o Jacareí do goleiro César irá enfrentar o segundo lugar do Paulistão A4, que ficou com o São Caetano, equipe que já chegou a disputar uma final de Libertadores, mas que passa por tempos difíceis. A primeira partida será em Jacareí e o jogo de volta será em São Caetano, as datas das partidas ainda não foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol.

Por Geovane Capóia Massarotte

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