Prefeitura libera a segunda passarela do viaduto da Joaquim Nabuco

Mesmo sem anúncio oficial por parte do poder público, foi liberado nesta semana o uso da segunda passarela integrada ao viaduto da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina. Com a medida, a Prefeitura encerra o ciclo de melhorias nas duas estruturas que garantem a travessia de pedestres no local.

A primeira passarela, situada à direita no sentido centro/bairro, havia sido interditada em fevereiro do ano passado e permaneceu fechada por quase um ano, sendo reaberta apenas em janeiro. O período prolongado de interdição foi atribuído a entraves técnicos e à busca por uma solução que equilibrasse eficiência estrutural e viabilidade econômica.

Já a segunda estrutura, localizada à esquerda no mesmo sentido, teve sua interdição decretada no fim de janeiro deste ano. Diferentemente da primeira intervenção, as obras avançaram com maior rapidez, impulsionadas pela experiência adquirida anteriormente pela equipe responsável.

A concretagem da nova base foi realizada em 24 de fevereiro. A partir daí, foi cumprido o prazo necessário para a cura completa do concreto, etapa essencial para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura. Na fase final, a passarela recebeu pintura nova, seguindo o mesmo padrão visual adotado na primeira.

A reestruturação contemplou a execução de um novo piso, composto por concreto usinado aplicado sobre vigotas de concreto protendido, com utilização de blocos de EPS (isopor) e reforço com tela soldada de aço, todos apoiados sobre a estrutura metálica já existente.

As intervenções nas duas passarelas foram contratadas pela Prefeitura de Adamantina, totalizando investimento de R$ 122.768,14. Com a conclusão dos trabalhos, o local volta a oferecer condições adequadas de circulação e segurança aos pedestres que utilizam diariamente a travessia.

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