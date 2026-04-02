Adamantina registra avanço histórico na alfabetização e antecipa meta nacional em quatro anos

O município de Adamantina alcançou um marco significativo na área da educação ao elevar o índice de crianças alfabetizadas de 66% para 83%, antecipando em quatro anos a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC), prevista para 2030.

O resultado é apontado pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA) 2025, que avalia crianças de 7 anos em habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos simples, sendo um dos principais parâmetros do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O desempenho do município supera a meta nacional, inicialmente projetada para ser atingida apenas ao final da década.

O avanço representa um salto expressivo e consolida o compromisso da administração municipal com a qualidade do ensino, refletindo o trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com professores, gestores e toda a equipe pedagógica da rede.

O crescimento no índice de alfabetização evidencia a eficácia das estratégias adotadas, com destaque para a implementação de metodologias educacionais inovadoras, o acompanhamento pedagógico sistemático e ações voltadas à garantia da aprendizagem na idade certa.

Adamantina também se destacou na Avaliação de Fluência Leitora, alcançando índice de 93,3%, o que demonstra evolução significativa no desenvolvimento dos estudantes. A avaliação mede a capacidade de leitura com precisão, velocidade e entonação, aspectos essenciais para a compreensão textual.

Do total avaliado, 37,7% dos alunos foram classificados como leitores iniciantes, com média de 49 palavras lidas corretamente por minuto, enquanto 55,6% foram considerados leitores fluentes, com média de 88 palavras por minuto.

Novas ações

Como parte do processo de inovação educacional, a Prefeitura de Adamantina firmou convênio com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia para a implantação da metodologia Imaginal Learning, um modelo educacional que coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, estimulando a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico.

A metodologia, ainda em fase de expansão no Brasil, vem sendo adotada por municípios que buscam inovação na educação pública. Nos locais onde já foi implementada, tem apresentado resultados expressivos, com avanços significativos nos indicadores educacionais em curto espaço de tempo.

A administração municipal também registra agradecimento especial ao senhor Takashi Nishimura, representante de uma família visionária que construiu uma trajetória de destaque no país.

Por meio do Grupo Jacto, atualmente um dos maiores do mundo em seu segmento, a família Nishimura demonstra que é possível aliar empreendedorismo, inovação e compromisso com o desenvolvimento nacional. Destaca-se, ainda, o legado voltado à educação, evidenciando uma preocupação genuína com a formação e o futuro das próximas gerações.

Evolução

A evolução dos indicadores reforça a importância de políticas públicas estruturadas, do investimento contínuo na formação dos profissionais da educação e do fortalecimento do ambiente escolar como espaço de desenvolvimento integral dos estudantes.

O avanço posiciona Adamantina em destaque no cenário educacional, demonstrando que planejamento, compromisso e inovação são fatores determinantes para transformar a realidade e ampliar oportunidades para as futuras gerações.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a educação de qualidade, pautada na equidade, na inclusão e no desenvolvimento humano, garantindo que cada criança tenha acesso ao aprendizado e às condições necessárias para seu pleno desenvolvimento.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.