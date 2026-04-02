Adamantina promove ações de conscientização sobre o autismo nas escolas

Em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma série de ações voltadas à promoção do respeito, da inclusão e da compreensão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Secretaria Municipal de Educação teve papel central na organização e mobilização das atividades, envolvendo toda a rede municipal de ensino em uma proposta pedagógica que reforça a importância da inclusão desde a infância. A iniciativa demonstra o compromisso da Pasta em desenvolver ações educativas que vão além do conteúdo curricular, promovendo valores como empatia, respeito e convivência com as diferenças.

Como parte da mobilização, toda a comunidade escolar foi convidada a participar da campanha “Todos de Azul”, com a proposta de que alunos, professores e colaboradores utilizassem peças de roupa na cor azul, símbolo da conscientização sobre o autismo.

Além da campanha, diversas atividades pedagógicas foram desenvolvidas nas unidades escolares, com o objetivo de sensibilizar os estudantes sobre a importância da empatia, do respeito às diferenças e da inclusão social.

A programação contou ainda com a participação de instituições e parceiros que atuam na rede de proteção, entre eles a Secretaria Municipal de Assistência Social, CREAS, CMDCA, CMPD, GAAFPD, Conselho Tutelar, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), APAE, entre outras entidades.

De acordo com a professora Maria Angélica dos Santos Feitosa, da Escola Municipal Navarro de Andrade, as atividades foram trabalhadas de forma adequada à faixa etária dos alunos. “Desenvolvemos, em sala de aula, propostas pedagógicas sobre o tema, com o uso de vídeos educativos e atividades que estimularam a empatia, o respeito às diferenças e a inclusão”, destacou.

A ação reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a construção de uma escola cada vez mais inclusiva, preparada para acolher a diversidade e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, respeitosos e solidários.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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