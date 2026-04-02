Prolonga Vida II atenderá o território de todas as unidades básicas de saúde de Adamantina

Foi realizada na manhã de hoje uma reunião entre a Secretaria de Assistência Social, de Saúde e com membros do Conselho do Idoso com o objetivo de alinhar a extensão do projeto Prolonga Vida II que tem como objetivo incentivar e promover a prática da atividade física para idosos a partir de 60 anos e que sejam portadores de doenças crônicas não transmissíveis com comorbidades ou não.

A partir de agora a iniciativa que já funciona nas Unidades Básicas de Saúde do Mário Covas, Cecap. Vila Jardim, Jardim Brasil e Jardim Adamantina atenderá também os idosos do Dorigo/Bela Vista, 9 de julho e Vila Cicma.

A ação foi ampliada devido a procura nos novos bairros bem como a realização de um levantamento da demanda. Com isso, a estimativa é que o projeto, que já atende 120 idosos, passe a oferecer a atividade física para mais 60.

O projeto é custeado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa e conta com um educador físico na direção e a participação das equipes técnicas de cada unidade básica de saúde envolvida. A execução do Prolonga Vida II é uma parceria da Secretaria de Assistência Social, CMPI e Secretaria de Saúde.

O foco é a promoção da mudança dos hábitos de vida por meio do exercício físico e de orientações para a promoção e recuperação da saúde e fortalecimento da convivência comunitária. As datas para que os interessados façam a inscrição serão divulgadas na próxima semana.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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