Neste sábado tem 1º Passeio Ciclístico para a Família em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para participar do 1º Passeio Ciclístico para a Família, que acontece neste sábado, dia 4 de abril. A ação conta com a parceria do “Sem Rumo Bike Clube” e de grupos ciclísticos do município.

A concentração será às 7h30, no Campus II da FAI (Centro Universitário de Adamantina), com percurso de aproximadamente 3 quilômetros até o Leite Jóia. A atividade é aberta ao público e voltada para todas as idades.

A proposta do passeio é incentivar a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, promover momentos de integração entre famílias e comunidade. O ciclismo, além de ser uma atividade acessível, contribui para a saúde, o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos familiares.

A participação de crianças, jovens e adultos reforça o caráter inclusivo do evento, que busca estimular hábitos saudáveis desde a infância, valorizando o convívio social e as atividades ao ar livre.

A programação esportiva do município também inclui, nesta sexta-feira, dia 3 de abril, a realização da 39ª Corrida e Ciclismo Encontro de Amigos, com percurso de 13 quilômetros e saída às 8h, no Parque dos Pioneiros.

A iniciativa faz parte do calendário municipal de esportes e lazer, reafirmando o compromisso da administração com a promoção da qualidade de vida e o incentivo à prática esportiva.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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