PESQUEIRO TUCURUVI terá cardápio especial na Sexta-Feira Santa

Localizado às margens da rodovia SP-294, entre Flórida Paulista e Adamantina, o Pesqueiro Tucuruvi prepara uma programação especial para a Sexta-Feira Santa.

Sob a direção de Gil e Jacira, o espaço funcionará normalmente na data, oferecendo um cardápio diferenciado voltado à tradição do período. Entre as opções estão peixada no almoço, bacalhau, camarão na moranga, bobó de camarão e peixes assados, reunindo pratos típicos bastante procurados nesta época do ano.

De acordo com os proprietários, a proposta é proporcionar um ambiente familiar, aliando gastronomia de qualidade ao contato com a natureza. O pesqueiro conta ainda com bebidas em geral e espaço com playground infantil, sendo uma alternativa de lazer para todas as idades.

Já no sábado e domingo, o funcionamento segue normalmente, com atendimento ao público e estrutura completa para quem busca descanso e entretenimento na região.

A expectativa é de bom movimento durante o feriado, atraindo moradores de cidades vizinhas em busca de tranquilidade e boa comida. (Por: Redação)