Adamantina faria hoje 77 anos

No dia 2 de abril de 1949, ocorreu a instalação do município de Adamantina, com a posse solene do primeiro Prefeito, Antonio Goulart Marmo e dos membros do Legislativo Municipal: Francisco Gimenes Roda Filho, José Ferreira Melo, Euclydes Romanini, Ary Toledo e Silva, Kaneaki Ijuim, Pedro Vicentim, Abdon Prado Lima, Caio Graccho da Silva Pereira, João Batista Perrone, João Perroni, Carlito S. Vilela, Aristides Fragoso da Costa e Francisco Dario Tóffoli, eleitos através da primeira eleição municipal realizada no dia 14 de março de 1949.

A Prefeitura Municipal foi instalada em prédio alugado na atual Avenida Capitão José Antonio de Oliveira, 552 e a Câmara Municipal instalada na Rua Deputado Salles Filho, sobrado 269.

Através da Lei de nº 843 de 27 de maio de 1967, promulgada pelo Prefeito Municipal, Gumercindo Romanini, atendendo a Emenda Substitutiva nº 2 da Câmara Municipal de Adamantina, de 15 de maio de 1967, a data do aniversário do município foi alterada para 13 de junho, dia de Santo Antonio, Padroeiro da Cidade.

João Carlos Rodrigues / Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

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