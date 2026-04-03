Homem foge da polícia, joga drogas pela janela e bate em carro com família em Adamantina

Uma perseguição policial movimentou diversas ruas de Adamantina na tarde de ontem, culminando em um acidente de trânsito nas proximidades na região da Rua Mário Oliviero.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo, morador de Mariápolis e já conhecido pelas autoridades por envolvimento com tráfico de drogas e furtos em áreas rurais, foi avistado na região do cemitério e tentava fugir da polícia quando passou a dirigir de forma perigosa pelas vias da cidade.

Durante a fuga, o suspeito estava acompanhado de sua amásia e, em determinado momento, colidiu contra outro veículo. No carro atingido estavam um homem, uma senhora idosa e uma criança. Devido ao impacto, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate das vítimas.

Testemunhas relataram que, durante a perseguição, o indivíduo chegou a arremessar invólucros de droga pela janela do carro, numa tentativa de se desfazer do material ilícito.

Dando continuidade às diligências, a equipe policial conseguiu identificar um local utilizado pelo suspeito para esconder entorpecentes. No endereço, foram encontradas mais substâncias ilícitas.

A polícia também esteve na residência do indivíduo, tendo em vista seu envolvimento em diversos furtos registrados recentemente na cidade, sendo recuperados vários produtos que haviam sido furtados, além da apreensão de armas e munições.

O suspeito foi detido e permanece à disposição da Justiça. (POR: Redação)