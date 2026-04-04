Embarque de estudantes será apenas em pontos sinalizados em Adamantina, informa Trans Massei

Em Adamantina, a concessionária Grupo Massei informou que, a partir da próxima quarta-feira (8), o embarque e desembarque no transporte coletivo, incluindo o passe escolar, será feito apenas em pontos devidamente sinalizados.

A medida foi comunicada ao poder público e ocorre, segundo a empresa, por problemas como falta de sinalização, veículos estacionados em locais de parada e riscos à segurança de usuários e motoristas.

O grupo também solicitou à Prefeitura a demarcação dos pontos e reforço na fiscalização. Até o momento, segundo a empresa, não houve ações efetivas.

A Prefeitura informou que analisa a situação e agendou uma reunião com os setores envolvidos para discutir soluções e garantir a continuidade do serviço com segurança. (Por: Redação)



