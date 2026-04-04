Construtora responsável por obras de duplicação da SP-294 abre vagas de emprego em Adamantina

A construtora responsável pelas obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina, está com vagas abertas para contratação de profissionais. As oportunidades abrangem diferentes funções ligadas à construção civil e infraestrutura. Conforme a Concessionária Eixo SP, as obras de duplicação devem ser iniciadas ainda neste semestre.

De acordo com o anúncio divulgado, há vagas para cargos como líder de equipe, pedreiro, carpinteiro, armador, sinaleiro, ajudante comum, operadores de máquinas e motoristas, entre outras funções. A empresa não divulgou o valor das remunerações.

Os interessados podem enviar currículo por e-mail ou WhatsApp, além da possibilidade de entrega presencial no canteiro de obras, localizado ao lado da base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eixo SP em Adamantina.

A abertura das vagas ocorre em meio ao avanço das obras de duplicação da SP-294, um dos principais eixos rodoviários da região, e representa oportunidade de geração de emprego e renda para trabalhadores locais.



Como se candidatar

Os currículos podem ser enviados para o e-mail: [email protected]

Também há atendimento via WhatsApp: (18) 99819-9692. Outra opção é a entrega presencial no canteiro de obras da empresa, ao lado da base SAU da Eixo SP em Adamantina.

Alves Ribeiro: empresa portuguesa com obras em diferentes países e no Brasil

A Alves Ribeiro é uma empresa de origem portuguesa com mais de 80 anos de atuação no setor da construção civil e obras de infraestrutura.

Fundada em 1941 pelo engenheiro Artur Fernandes Alves Ribeiro, a empresa iniciou suas atividades na área de obras públicas, com foco em estradas, urbanização e infraestrutura. Ao longo das décadas, consolidou-se como um grupo sólido, com presença internacional e atuação em diversos países.

No Brasil desde 2012, a companhia atua principalmente em obras de grande porte, incluindo rodovias, aeroportos, saneamento, túneis e edificações. Entre seus projetos estão intervenções em importantes aeroportos brasileiros, como Galeão (RJ), Salvador (BA) e Florianópolis (SC), além de obras rodoviárias e urbanas em diferentes estados.