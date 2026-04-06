Professor Hélio decide não sair candidato a deputado estadual

Filiado ao Progressistas, o vereador Prof. Hélio Santos confirmou ao Jornal Folha Regional que, apesar de ter a vaga garantida, não concorrerá uma candidatura a deputado estadual nas Eleições 2026. “Mais uma vez fui convidado pelo meu partido (PP) e também pela Federação Progressista (PP/União Brasil), no entanto, dessa vez, de forma respeitosa, optei por declinar do convite”.

Poderia ser a segunda vez que o adamantinense concorreria ao cargo na Assembleia Legislativa, tendo em vista que no pleito de 2022 esteve na disputa e obteve 1.705 votos na Cidade Joia.

Entre os quatro candidatos a deputados de Adamantina naquela eleição, o progressista foi o mais votado no Estado de São Paulo com 4.525 votos no resultado final da apuração.

Além dessa experiência na candidatura em nível estadual, o Prof. Hélio alcançou um feito raro na política local: está no exercício do sexto mandato na Câmara de Municipal.

“De toda maneira, reafirmei meu compromisso de apoiar candidaturas que mantêm vínculos reais com o município de Adamantina e com a nossa comunidade, especialmente aquelas que têm contribuído para a liberação de recursos e para a conquista de benefícios que impulsionam o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade”, afirmou à reportagem do FR.

Por Folha Regional Adamantina

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