Prefeitura de Adamantina realiza reunião do CMDCA para fortalecimento das políticas voltadas à infância e adolescência

A Prefeitura de Adamantina realizou, nesta terça-feira, 29 de abril de 2026, a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O encontro teve como objetivo discutir, acompanhar e deliberar sobre ações, políticas públicas e iniciativas voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município.

O CMDCA é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e atua de forma articulada na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas direcionadas à infância e adolescência.

As reuniões acontecem mensalmente, constituindo um espaço fundamental de participação, diálogo e construção coletiva entre poder público e sociedade civil. Quando necessário, também são realizadas reuniões extraordinárias para atendimento de demandas específicas.

A atuação do Conselho é essencial para o fortalecimento das políticas públicas e para a garantia de direitos, contribuindo diretamente para a construção de um ambiente mais seguro, justo e protetivo para crianças e adolescentes.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a proteção integral da infância e adolescência, apoiando e fortalecendo as instâncias de controle social e participação popular no município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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