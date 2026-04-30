Prefeitura de Adamantina orienta sobre ampliação da estratégia de vacinação contra a dengue

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a ampliação da estratégia de vacinação contra a dengue com a vacina do Instituto Butantan (Butantan-DV), contemplando novos públicos no município.

A medida considera a baixa adesão à vacinação entre profissionais da Atenção Primária à Saúde, bem como o quantitativo disponível em estoque nas instâncias da Rede de Frio do Estado de São Paulo, fator que tem impactado a capacidade de armazenamento.

Com isso, a vacinação passa a ser ampliada para os seguintes públicos:

Trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados;

População de 59 anos de idade, mediante demanda espontânea nas Unidades Básicas de Saúde.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a ampliação da estratégia busca otimizar o uso das doses disponíveis e ampliar a proteção da população, reforçando a importância da vacinação como medida fundamental no enfrentamento à dengue.

Por que se vacinar?

A vacinação é uma importante estratégia de proteção contra formas graves da dengue, contribuindo para a redução de complicações e internações.

Atenção: a vacinação é uma medida complementar

A Secretaria reforça que a vacina contra a dengue, isoladamente, não é suficiente para o controle da doença.

O combate ao mosquito Aedes aegypti continua sendo a principal forma de prevenção, sendo fundamental a participação de toda a população na eliminação de criadouros, como:

. água parada em recipientes

. pneus, garrafas e latas

. caixas d’água destampadas

. calhas e ralos obstruídos

A prevenção é um compromisso de todos.

Faça a sua parte e contribua para a proteção da saúde coletiva.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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