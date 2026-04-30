Fundo Social de Solidariedade de Adamantina conclui curso gratuito de sopas e caldos e entrega certificados

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a entrega de certificados aos 15 alunos que concluíram o curso gratuito de sopas e caldos, oferecido por meio do programa Cozinhalimento, iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, responsável pelo custeio da iniciativa no município, enquanto o Fundo Social coordenou todo o processo de organização e execução do curso, que foi ministrado por uma nutricionista.

A capacitação teve início no dia 9 de abril e foi destinada a participantes com 18 anos ou mais. Ao longo de quatro encontros presenciais, realizados às quintas-feiras no período noturno, os alunos tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos, aprendendo técnicas culinárias voltadas à preparação de sopas e caldos.

A iniciativa teve como objetivo incentivar a qualificação profissional, promover a segurança alimentar e oferecer oportunidades de geração de renda aos participantes.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega dos certificados a vice-prefeita Lúcia Haga, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, e o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com o desenvolvimento social, por meio da oferta de cursos gratuitos que ampliam oportunidades e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.

COMUNICÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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