Prefeitura de Adamantina garante R$ 100 mil para aquisição de veículo que fortalecerá ações culturais no município

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, contará com um importante reforço para o desenvolvimento de suas ações no município. Trata-se do repasse de R$ 100.000,00, proveniente de emenda parlamentar impositiva da deputada estadual Edna Macedo, destinado à aquisição de um veículo para a pasta.

O investimento tem como objetivo ampliar e fortalecer a descentralização das atividades culturais em todo o território municipal, garantindo que projetos, ações e serviços cheguem de forma mais eficiente a todos os cidadãos de Adamantina, incluindo bairros periféricos e áreas rurais.

O recurso, que será viabilizado por meio de transferência especial, encontra-se em fase de cadastramento no sistema estadual. No momento, a prefeitura trabalha na organização da documentação e no cumprimento dos trâmites técnicos exigidos pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais para a liberação da verba. Após a validação, o município dará início ao processo de licitação.

Com a aquisição do novo veículo, será possível intensificar a presença da equipe nos bairros, ampliar a oferta de oficinas culturais, acompanhar projetos em andamento, realizar vistorias técnicas e aprimorar a fiscalização de convênios.

A iniciativa também contribuirá para ampliar o acesso da população às ações culturais, proporcionando maior frequência e abrangência dos atendimentos, o que será mensurado por meio de indicadores baseados no aumento do número de atendimentos realizados após a aquisição.

O prazo estimado para execução de todo o processo é de seis meses, contemplando as etapas de elaboração do termo de referência, realização do procedimento licitatório, formalização da contratação, entrega do veículo, conferência técnica, emplacamento e incorporação ao patrimônio público.

A aquisição representa um avanço importante para a estruturação da política cultural no município, assegurando melhores condições de trabalho para a equipe e ampliando o alcance das ações desenvolvidas, em benefício direto da população.

COMUNICAÇAO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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