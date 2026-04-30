Confira como será o funcionamento dos serviços públicos municipais de Adamantina no feriado do dia trabalho

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na quinta-feira (30), às 17h30, e retomado na segunda-feira (4) às
7h30.
Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina
Coleta de Lixo – A coleta de lixo será realizada normalmente na na sexta-feira (1) data do feriado e, ainda, no sábado (2).
Feiras – A feira será realizada normalmente na sexta-feira (1) na praça Prestes Maia.
Poupatempo – Os serviços públicos estaduais terão o atendimento suspenso na data no feriado e retornam no sábado (2), exceto o DETRAN que só voltará a atender na segunda-feira (4).
Já os serviços públicos municipais que atendem no mesmo local e que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e Procon terão o atendimento suspenso na sexta-feira (1) e retornam na segunda-feira (4).
Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas na sexta-feira (1).