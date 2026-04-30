Prefeitura executa serviços complementares para liberação da ponte sobre o Córrego do Rancho

A Prefeitura de Adamantina está realizando os serviços complementares necessários para a liberação ao tráfego da ponte sobre o Córrego do Rancho, localizada no prolongamento da Rua Santa Catarina, no bairro Mário Covas.

A obra da estrutura da ponte foi executada pela empresa vencedora do processo licitatório, com investimento de recursos da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nesta etapa, incumbe ao município a execução das intervenções complementares indispensáveis à plena integração da obra ao sistema viário local.

Entre os trabalhos em andamento estão a recomposição do aterro nas alas da ponte, etapa fundamental para garantir a estabilidade da estrutura e o adequado encaixe com o leito da via.

Na sequência, serão executadas guias e sarjetas, além da pavimentação do trecho que conecta a via já pavimentada até o acesso à ponte, no sentido Rua Santa Catarina/Estrada Seis. Após a conclusão dessas etapas, será realizada a implantação da sinalização viária.

A Administração Municipal destaca que essas intervenções são indispensáveis para assegurar a segurança dos usuários, a durabilidade da obra e a plena funcionalidade da ligação viária.

Com a finalização dos serviços, a ponte será liberada para o tráfego, restabelecendo um importante acesso utilizado principalmente por moradores da zona rural, que dependem da via para deslocamento entre as propriedades e a área urbana do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA