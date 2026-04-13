PACHECO & GRION SEGUROS destaca proteção com “Seguro de Doenças Graves”

A Pacheco & Grion Seguros oferece à população de Adamantina e região o Seguro de Doenças Graves, uma solução que garante suporte financeiro em momentos delicados de saúde.

A cobertura prevê indenização em casos como câncer, infarto e AVC, permitindo que o cliente utilize o valor de forma livre, seja para custear tratamentos ou manter as despesas do dia a dia. Planos mais completos também incluem outras condições, como doenças neurológicas, transplantes e invalidez.

Com atendimento próximo e orientação personalizada, a Pacheco & Grion Seguros reforça seu compromisso em proporcionar mais segurança, tranquilidade e planejamento financeiro para seus clientes.

A Pacheco & Grion Seguros fica na Avenida Osvaldo Cruz, 186 – centro de Adamantina. Telefones: (18) 3521-1284 | (18) 99609-1929

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