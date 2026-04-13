Cid Santos confirma convite do NOVO, mas diz que plano de candidatura a deputado está suspenso

Em resposta ao Jornal Folha Regional o vereador Cid Santos, filiado ao NOVO, revelou ter sido convidado em 2025 pela direção do partido para uma candidatura a deputado estadual nas Eleições 2026. “Porém, neste momento, meus planos nesse sentido estão suspensos por motivos pessoais/familiares”.

Cid, que também é radialista e advogado, exerce atualmente o segundo mandato consecutivo na Câmara de Adamantina.

“Durante o ano passado inteiro fiz o curso preparatório de candidatos pelo Instituto Libertas, ligado ao meu partido (NOVO). E surgiu a possibilidade de fazer uma dobradinha com a deputada Adriana Ventura, que tem trazido muitas verbas para a nossa cidade. Ela mesma me convidou pessoalmente quando veio aqui”, contou.

Apesar de não confirmar a pré-candidatura, Cid ainda não descartou 100% que pode concorrer ao cargo.

“Tenho o desejo de um dia participar desse projeto maior porque acredito que posso ajudar ainda mais o nosso município, porém, a prioridade agora é cuidar de quem eu amo”, afirmou, ao se referir a recente problema de saúde ligado de sua esposa.

Eleito pela primeira vez em 2020 pra a Câmara Municipal, nunca disputou uma eleição em nível estadual ou federal.

Por Folha Regional Adamantina

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