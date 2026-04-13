FAI Adamantina Futsal é superada por Bebedouro fora de casa pela Liga Paulista

A equipe da FAI Adamantina Futsal entrou em quadra no último sábado (11), na cidade de Bebedouro, em mais um compromisso pela competição da Liga Paulista de Futsal (LPF) – Sub 20, mas acabou sendo superada pelos donos da casa, a equipe da Semel/Futsal Bebedouro, pelo apertado placar de 3 a 2.

Mesmo com o resultado adverso, o time adamantinense mostrou poder de reação durante a partida. Os gols da FAI Adamantina foram marcados pelos jogadores William “Pingo”, que abriu o placar para a equipe, e Roger, que balançou as redes na sequência.

Com o resultado, a FAI Adamantina segue na disputa pela classificação para a próxima fase da competição paulista de futsal e ocupa a terceira colocação do Grupo B, mantendo chances de classificação.

Agora, o foco se volta para o próximo confronto, que promete ser decisivo. No próximo sábado (18/04), a FAI Adamantina Futsal recebe a equipe de Bebedouro, desta vez jogando em casa, a partir das 15h45 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com a equipe adamantinense buscando a recuperação diante de sua torcida.

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