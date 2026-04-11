FAI Adamantina Futsal busca sua reabilitação em Bebedouro pela Liga Paulista de Futsal

Após ser derrotada no seu último compromisso no sábado (4) em Araraquara contra os mandantes por 4 a 1, a equipe da FAI Adamantina Futsal joga novamente longe dos seus domínios.
Em busca de sua reabilitação neste sábado (11) a equipe adamantinense joga no Ginásio de Esportes Sérgio Batista Zacarelli na cidade de Bebedouro onde enfrentará o time do SME Bebedouro Futsal.
O jogo é válido pela Liga Paulista de Futsal 2020 categoria Sub-20.
O duelo entre às duas equipes está marcado para iniciar às 19hrs.
Vale lembrar que este será o terceiro jogo da equipe do FAI Adamantina Futsal na Liga Paulista de Futsal 2020 categoria Sub-20. No primeiro jogo que aconteceu no Ginásio de Esportes a equipe adamantinense venceu.
Por: Jair Kbça – Foto Cedida / Rita Nery
.