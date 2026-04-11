Close Menu
Esporte

FAI Adamantina Futsal busca sua reabilitação em Bebedouro pela Liga Paulista de Futsal

AdamantinaNET

Após ser derrotada no seu último compromisso no sábado (4) em Araraquara contra os mandantes por 4 a 1, a equipe da FAI Adamantina Futsal joga novamente longe dos seus domínios.

Em busca de sua reabilitação neste sábado (11) a equipe adamantinense joga no Ginásio de Esportes Sérgio Batista Zacarelli na cidade de Bebedouro onde enfrentará o time do SME Bebedouro Futsal.

O jogo é válido pela Liga Paulista de Futsal 2020 categoria Sub-20.

O duelo entre às duas equipes está marcado para iniciar às 19hrs.

Vale lembrar que este será o terceiro jogo da equipe do FAI Adamantina Futsal na Liga Paulista de Futsal 2020 categoria Sub-20. No primeiro jogo que aconteceu no Ginásio de Esportes a equipe adamantinense venceu.

 

Por: Jair Kbça – Foto Cedida / Rita Nery

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Share.