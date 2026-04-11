Exposição especial sobre o Hina Matsuri é aberta para visitação no Museu de Adamantina

Uma importante iniciativa de valorização cultural já está disponível para os moradores de Adamantina e toda a região. O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” abriu ao público, neste sábado, a exposição “Hina Matsuri – O Festival das Meninas do Japão”, proporcionando uma oportunidade única de contato com uma das mais tradicionais celebrações da cultura japonesa. A coleção que pertence a ACREA – Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina e foi cedida para a exposição.

Celebrado no Japão em 3 de março, o Hina Matsuri — também conhecido como Festival das Bonecas — simboliza o desejo por felicidade, saúde e prosperidade às meninas. Com origem no período Heian (séculos VIII a XII), a tradição carrega significados históricos e espirituais, sendo preservada ao longo dos séculos como um importante patrimônio cultural.

A realização da exposição em Adamantina vai além da apresentação de elementos históricos: trata-se de uma ação que fortalece a identidade cultural do município, reconhece a contribuição da comunidade japonesa em sua formação e promove o respeito à diversidade. A mostra oferece ao público uma experiência imersiva, educativa e enriquecedora, conectando diferentes gerações por meio da cultura.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforça seu compromisso com o incentivo às manifestações culturais e a preservação das tradições. A iniciativa evidencia a preocupação do poder público em ampliar o acesso da população à cultura, promovendo conhecimento, inclusão e valorização das diferentes raízes que compõem a história do município.

Diante disso, a administração municipal convida toda a população a prestigiar a exposição e vivenciar esse importante momento cultural. A visita é uma oportunidade para conhecer de perto os costumes japoneses, enriquecer o conhecimento e fortalecer o vínculo com a história local.

O Museu e Arquivo Histórico Municipal “Setsu Onishi” está aberto para visitação nos seguintes horários:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Aos sábados, das 9h às 11h

A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

.