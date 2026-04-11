Carreta não consegue frear em radar e prensa carro com casal de jovens na BR-376, no Paraná; os dois morreram

Anaih e Nicolas serão velados e sepultados nesta sexta-feira (10), em Ponta Grossa. Segundo informações do serviço funerário municipal, a jovem será velada na Capela da Vila 31 de Março e sepultada às 16h no cemitério São Vicente de Paula, e o jovem será velado na capela municipal São José e sepultado no cemitério Parque Campos Gerais, às 17h.