Carreta não consegue frear em radar e prensa carro com casal de jovens na BR-376, no Paraná; os dois morreram

Um casal de jovens morreu nesta quinta-feira (9) após ter o carro prensado por duas carretas na BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Eles foram identificados como Anaih Mayumy Melo Soares, de 18 anos, e Nicolas de Mello Menon, de 19.
Outras três pessoas, que estavam em outro carro, foram socorridas com ferimentos leves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nas proximidades de um radar de velocidade; diversos veículos trafegavam em fila, em velocidade reduzida, quando uma carreta não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira dos dois carros.
Um deles, onde estavam os três feridos, rodou na pista. O outro, onde estavam os jovens, foi arrastado e prensado contra outra carreta.